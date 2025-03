Spionaggio: Verini (Pd), ‘inquietanti attività verso giornalisti, Meloni risponda in Parlamento’

agenzia

Roma, 27 mar “È ormai davvero indispensabile che il Governo informi il Parlamento, prima possibile e in modo trasparente, sulle diverse e inquietanti vicende che riguardano azioni di spionaggio e attività di intelligence effettuate nei confronti di giornalisti, attivisti, da parte di apparati esteri e nazionali”. Lo dice il senatore Walter Verini, segretario della commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia.

“La vicenda Paragon, ai danni del direttore di Fanpage, di attivisti e religiosi di ONG non ha avuto risposte chiare e convincenti da parte del Sottosegretario Mantovano. E ieri c’è stata la denuncia del giornalista d’inchiesta e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, su azioni di spionaggio nei suoi confronti da parte di servizi italiani -prosegue Verini-. La smentita del sottosegretario Fazzolari, accusato da Ranucci di avere in qualche modo attivato queste azioni, è apparsa difensiva ed evasiva”.

“Tutto questo si inquadra tra l’altro in un attacco pesante (che non si ricorda da quando in Italia vige la Costituzione) alla libertà di informazione: l’articolo 31 del DDL Sicurezza, affida infatti ai servizi di intelligence – senza i decisivi filtri e controlli della magistratura – poteri di ottenere dati e notizie sensibili ( comprese le fonti) ai soggetti che producono informazione in concessione dello Stato: servizio pubblico RAI, altri gruppi”, dice ancora Verini.