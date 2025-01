Sport: a Balata la Stella d’oro del Coni Lazio

agenzia

Ex presidente Lega B sarà premiato lunedì a Frascati

ROMA, 25 GEN – L’ex presidente della Lega serie B, Mauro Balata, sarà tra i premiati lunedì prossimo, 27 gennaio, alla cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni e Cip della Città metropolitana di Roma Capitale, che si svolgerà presso le scuderie Aldobrandini di Frascati (Roma), alle 10.30. Sono i riconoscimenti assegnati ad atleti, dirigenti, tecnici e società sportive relativi al 2022 per il Coni Lazio e al 2023 per il Cip Lazio. L’ex n.1 della Lega cadetta, il cui impegno nello sport e nel calcio proseguirà anche a livello europeo, riceverà in particolare la Stella d’Oro riservata ai dirigenti per l’attività svolta nel 2022.

