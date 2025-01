Sport, Abodi: “Accesibile per ridurre distanze e contrastare ‘dispari opportunità”

agenzia

Roma, 24 gen. “Il rapporto sport 2024 racconta tutte le forme e le espressioni socio-economiche dello sport italiano mettendo a nostra disposizione uno strumento di analisi che rappresenta un nuovo punto di partenza per orientare le politiche sportive e indirizzare lo sviluppo, la promozione e la diffusione dello sport per tutti. I dati contenuti in questo studio devono contribuire alla pianificazione di progetti, iniziative e investimenti per rendere lo sport accessibile, offrire opportunità, per ridurre le distanze e contrastare le “dispari opportunità”, di genere, condizione economica e territoriali”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in occasione della presentazione del Rapporto Sport 2024.