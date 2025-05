Sport, al via la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini

agenzia

Roma, 26 mag. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29esima edizione. L’appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori con un parterre di campioni internazionali. Nell’edizione 2025 si rinnova la partnership con Sky TG24, che seguirà tutti i […]

Roma, 26 mag. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29esima edizione. L’appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori con un parterre di campioni internazionali. Nell’edizione 2025 si rinnova la partnership con Sky TG24, che seguirà tutti i momenti più importanti delle giornate del Premio, a partire dalla cena di gala di mercoledì 2 luglio. Lo splendido panorama del Piazzale Michelangelo di Firenze darà il benvenuto alle leggende dello sport, che il giorno successivo – giovedì 3 luglio – riceveranno l’abbraccio del pubblico nel Teatro Romano di Fiesole, dove si terrà la cerimonia di premiazione. Anche quest’anno la manifestazione vedrà protagonisti atleti di altissimo livello, pronti a diventare Ambasciatori del Fair Play Menarini, impegnandosi a incarnare i valori della correttezza e del gioco pulito nello sport e nella vita. I nomi dei vincitori saranno annunciati mercoledì 11 giugno durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, in programma a Roma presso il Salone d’Onore del CONI. In quest’occasione sarà dato spazio anche a tre emozionanti storie di fair play che riguardano le nuove generazioni, con l’assegnazione del Premio Fair Play Menarini “Giovani”. Giovedì 26 giugno toccherà al Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, dedicato agli sportivi in grado di conquistare grandi soddisfazioni sia nelle competizioni agonistiche che a scuola o all’università. Il riconoscimento, istituito in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e con il CONI Toscana, sarà consegnato durante la conferenza stampa di Firenze a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. “Stiamo limando gli ultimi dettagli di una 29° edizione avvincente e ricca di ospiti fantastici – dichiarano Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Più andiamo avanti, più ci appassioniamo a questo percorso, che viviamo con lo stesso entusiasmo del primo giorno, impazienti di ritrovare il pubblico del Fair Play Menarini e condividere insieme la magia dello sport”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA