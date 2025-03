Sport, Barbaro (Asi): “Sistema ha bisogno delle istituzioni”

agenzia

Roma, 29 mar. “Il sistema sportivo italiano si basa sulle associazioni. Sino a quando le istituzioni non capiranno che dovranno fare di tutto per mettere in sicurezza il vero e proprio tesoro dello sport italiano, avremo sempre qualche problema. Potremo contare sulla disponibilità degli appassionati, dei volontari e sulla loro capacità professionale, ma abbiamo bisogno delle istituzioni”. Così Claudio Barbaro, presidente delle Associazioni sportive e sociali italiane (Asi), intervenendo oggi alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 19esima edizione del Premio Asi ‘Sport&Cultura’, al Salone d’Onore del Coni.

Un appuntamento che da anni racconta “uno spaccato di tutto quello che può essere rappresentato nel mondo dello sport -ricorda il presidente di Asi- dall’impiantistica, all’innovazione tecnologica, arrivando alle gesta atletiche sia di carattere sportivo puro che legate ad aspetti etici, come nel caso specifico di Daniele Rossi”, premiato oggi con il riconoscimento ‘Gesto etico’.