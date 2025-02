Sport, Bracco: “Presentiamo una mostra di donne coraggiose”

agenzia

Milano, 19 feb. “La mostra che presentiamo oggi è una galleria di donne coraggiose, ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, che con tenacia e determinazione hanno saputo imporsi sui campi di gara e nelle istituzioni sportive. Alcune di loro sono qui oggi, le saluto e le ringrazio. Il valore di queste biografie è inestimabile: lasciamoci ispirare da loro. Sono storie intrise di valori forti che ci parlano di campionesse che hanno superato difficoltà e pregiudizi in nome di una incrollabile passione per lo sport. Personalmente ho sempre ritenuto che l’attività agonistica sia un’opportunità per maturare, migliorare, confrontarsi, imparando ogni giorno i valori del rispetto verso gli altri, della lealtà e del sacrificio. In altre parole, una vera palestra che accompagna i giovani nel futuro allenandoli alla vita. Anche perché nello sport non esistono scorciatoie. Merito e impegno costante sono l’unica via per emergere. Come nelle nostre aziende”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, è intervenuta questa mattina a Milano, alla presentazione in anteprima della mostra “Una vita per lo Sport. Volti e conquiste delle 100esperte” ideata, curata e prodotta da Fondazione Bracco con il patrocinio del Comune di Milano e Fondazione Milano Cortina 2026. La mostra raccoglie gli scatti di Gerald Bruneau che con la sua arte immortala l’impegno di 20 donne italiane nel mondo sportivo, parte del database #100esperte.

“Dieci anni fa, il sindaco Sala ed io -prosegue Diana Bracco- riuscimmo a fare dell’Expo di Milano 2015 la prima Esposizione Universale con un padiglione -all’interno di Palazzo Italia- e un palinsesto di eventi interamente dedicati alle donne di tutto il mondo. È bello che adesso Milano, a distanza di dieci anni, si prepari a vivere un altro grande evento. Ed è particolarmente significativo che, a poco meno di un anno dalle Olimpiadi Invernali, in occasione del mese dedicato ai diritti delle donne, venga esposta dal 25 febbraio al 25 marzo in corso Vittorio Emanuele, proprio nel cuore della nostra città, la Mostra di Fondazione Bracco “Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle 100esperte”. Un’iniziativa che è parte del progetto pluriennale “100 donne contro gli stereotipi”, nato nel 2016 grazie alla collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e l’Associazione Giulia Giornaliste e col sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per combattere discriminazioni e stereotipi e per dare voce alle donne”.