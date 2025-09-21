Sport e Salute si rinnova, ‘il nuovo logo un segno che ispira, una visione che unisce. Perché lo sport è vita’

agenzia

Roma, 21 set. Un impulso che si apre, che si muove e che include. Un segno semplice, ma carico di significato. Sport e Salute presenta la sua nuova identità visiva: un logo che è molto più di un restyling. È un messaggio chiaro. È una promessa che parla di futuro. Il nuovo simbolo, realizzato con il supporto dell’agenzia di branding Cba Italy, rappresenta una profonda evoluzione, l’espressione concreta di un’energia viva, di una passione condivisa. E nasce dall’ascolto. Dalla volontà di raccontare con autenticità il lavoro di chi ogni giorno porta lo sport dove ce n’è più bisogno.

“Con questo nuovo logo raccontiamo l’anima del nostro lavoro: portare lo sport nei territori, nelle scuole, nei quartieri. Là dove può davvero fare la differenza. Il nostro successo si misura quando un luogo dimenticato riprende vita, quando una scuola diventa palestra di gioco e energia. Quando lo sport unisce le generazioni”, spiega il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.