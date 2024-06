Sport, La Russa: “Forte apprezzamento per iniziativa ‘Campioni di Vita’”

agenzia

Roma, 17 giu. “E’ con piacere che invio il mio saluto in occasione del convegno dedicato alla presentazione del progetto “Campioni di Vita”. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere oggi insieme a voi, ma desidero rivolgere al Presidente Luca Massaccesi e a tutti i componenti dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile, ai rappresentanti delle tante importanti realtà coinvolte, alle autorità presenti ed a tutti i partecipanti il mio forte apprezzamento per questa iniziativa di grande valore sociale e culturale”. Questo il testo del messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della presentazione del progetto “Campioni di Vita – no al bullismo”, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica. “Si tratta, infatti, di un progetto che declina al meglio fondamentali ideali di sport, cultura e amicizia e che sono onorato venga presentato nella prestigiosa cornice della Sala Koch del Senato”.