Sport, Malagò: “C’è necessità di investimenti a lungo termine”

Roma, 17 set. – “In Italia non esiste una sola strada per potenziare lo sport. Quindi, non c’è una sola ricetta ma ci sono numerose dinamiche che vanno viste nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quelle di cui il nostro Paese necessita maggiormente sono le ultime ed infatti serve investire e farlo bene nel settore come fa Deloitte perché i ricavi che si ottengono portano ad avere un indotto ed una riduzione di costi in termini di qualità della vita e di spesa pubblica. Per questo, il privato deve sviluppare il più possibile delle partnership”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’evento ‘Lo Sport: settore chiave per lo sviluppo sociale, educativo ed economico del Paese’ organizzato da Deloitte con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e tenutosi presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

