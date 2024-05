Sport: Morace (M5S), ‘certificato contro molestie sui minori’

agenzia

Roma, 23 mag. “Il numero dei casi di violenze e molestie sessuali consumati tra i campi o i palazzetti sportivi è in continuo e preoccupante aumento. L’ultimo allarmante dato di una crescita dell’80% delle denunce presentate su questi reati nei confronti degli iscritti delle Federazioni sportive nazionali non può essere sottovalutato dal Coni né tantomeno dalle forze politiche. Gli abusi sessuali sui minori nello sport sono una piaga che va contrastata a livello europeo copiando il modello australiano del “working with children””. A proporlo è Carolina Morace, ex giocatrice ‘azzurra’ e candidata nella circoscrizione Centro alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle.