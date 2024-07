Sport: Pd, ‘urla a riunione maggioranza su emendamento Mulè, Abodi nel pallone’

agenzia

Roma, 11 lug. “Commissione convocata e poi sconvocata, alla presenza del Ministro Abodi (che non sapeva perché fosse lì) e di fronte ai soli rappresentanti delle opposizioni. Nel frattempo urla dagli uffici che si sentivano fin dai corridoi, forse per trovare una via d’uscita? Tutto ciò mentre l’Uefa fa sapere che, qualora passasse l’emendamento spaccacalcio a firma Mulè (su mandato dalla Lega Calcio) le squadre italiane sarebbero escluse delle competizioni Uefa e l’Italia perderebbe l’organizzazione del campionato europeo 2032. Sarà il caldo, sarà la sciatteria, ma se non fosse un agghiacciante realtà, sarebbe un buon film dell’orrore”. Così il deputato democratico, responsabile nazionale sport del Pd, Mauro Berruto.

