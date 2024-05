Sport, vederlo anche in mezzo al mare con Moby: Tirrenia e Sky

agenzia

Roma, 22 mag. L’estate del gruppo Moby è un kolossal: nuove rotte e potenziamento di quelle storiche, prolungamento della stagione, sulla Livorno-Olbia l’ingresso in linea contemporaneo di Moby Legacy e Moby Fantasy, i traghetti più grandi e green del mondo, con un effetto domino che prevede su ogni rotta navi più moderne e capienti, servizi di bordo di assoluta eccellenza. E, in più, la certezza anche in navigazione di poter apprezzare lo spettacolo del grande sport previsto per questa estate ricchissima di eventi. Da sempre, con Moby e Tirrenia la vacanza inizia già dal viaggio di andata e continua anche in quello di ritorno e grazie all’accordo con Sky si arricchisce della possibilità di godere della ricchissima programmazione della pay tv con un’offerta di contenuti varia e per tutti i gusti.

La nuova partnership fra il Gruppo Moby e Sky prevede che sulle navi del gruppo i passeggeri potranno godere di sport e intrattenimento anche nei viaggi a corto e medio raggio, limitatamente alle acque consentite, nelle tratte servite da Moby e Tirrenia: Sardegna, Sicilia e l’Isola d’Elba. Su Moby Fantasy e Moby Legacy, che hanno servizi di bordo del livello delle navi da crociera, sarà possibile “gustare” contemporaneamente i menù contraddistinti da freschezza e stagionalità, con tutte le proposte diversificate di un intero ponte destinato alla ristorazione, e le immagini più belle della programmazione di Sky.

Il “menù di bordo” prevede su tutte le principali rotte e navi della flotta, nei bar, nelle lounge e negli spazi comuni, tutti i grandi eventi della Casa dello Sport di Sky. A partire dall’estate azzurra, con tutti i 51 match – dal 14 giugno al 14 luglio – di UEFA EURO 2024 in Germania e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che saranno disponibili con 9 canali Eurosport grazie al recente accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery. E per la prossima stagione, da non perdere tutte le sfide della prossima Serie A, la Premier League inglese, la nuova UEFA Champions League che vedrà in campo 5 squadre italiane – grazie al nuovo formato – e di cui Sky trasmetterà 185 partite su 203, insieme a tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Conference League (anche grazie a Diretta Gol).