Spotify, abbonati salgono a 276 milioni ma utile delude

agenzia

Nel secondo trimestre 406 milioni di euro, le stime erano di 539

ROMA, 29 LUG – Spotify ha registrato nel secondo trimestre dell’anno un aumento degli abbonamenti del 12%, salendo a quota 276 milioni di clienti, e degli utenti attivi dell’11%, fino a 696 milioni. Tuttavia i risultati del periodo, per quanto positivi, sono stati inferiori alle aspettative. L’utile operativo ha raggiunto i 406 milioni di euro, in aumento del 52,6%, ben al di sotto delle previsioni di 539 milioni di euro. Spotify ha attribuito il calo all’aumento della spesa per gli stipendi, alle variazioni del mix di ricavi e agli oneri sociali più elevati del previsto. “Gli oneri sociali sono stati superiori di 98 milioni di euro alle previsioni a causa dell’apprezzamento del prezzo delle azioni durante il trimestre”, ha spiegato l’azienda nella presentazione dei risultati finanziari. Il fatturato totale è aumentato del 10,1%, raggiungendo i 4,19 miliardi di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA