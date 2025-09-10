Spread Btp-Bund chiude oltre 81 punti, solo 3 su Oat francese

agenzia

Il rendimento del titolo di Stato italiano è al 3,46%

MILANO, 10 SET – Lo spread tra Btp e Bund tedesco è salito a 81,3 punti base da 81 punti della chiusura di mercoledì. Il rendimento del titolo di Stato italiano è sceso dal 3,47% al 3,462%, il bond tedesco è diminuito di 8 punti al 2,649%. Il differenziale fra il Btp decennale e l’Oat francese, che con il nuovo premier Sebastien Lecornu, ha concluso la seduta al 3,459%, ha terminato a 3 punti base.

