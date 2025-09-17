Spread Btp-Bund sale a 79 punti, -1,6 sull’Oat francese

agenzia

Il rendimento del bond transalpino resta superiore all'italiano

MILANO, 17 SET – Lo spread tra Btp e Bund chiude in aumento a 79 punti base dai 78 punti di ieri con il rendimento del decennale italiano sceso al 3,46% (dal 3,47%) e quello tedesco al 2,67% dal 2,69% di martedì. Il differenziale fra Italia e Francia è invece negativo, pari a 1,6 punti base, dato che il rendimento dell’Oat transalpino seppur anch’esso in flessione (era 3,48% il giorno precedente) ha terminato la seduta al 3,47% rimanendo sopra a quello del decennale italiano.

