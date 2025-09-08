Spread Btp-Bund scende sotto 84 punti, faro su Oat francese

agenzia

In attesa voto su Bayrou. Rendimento bond italiano fermo al 3,5%

MILANO, 08 SET – ll differenziale fra i titoli decennali italiani e tedeschi scende in avvio a 83,8 punti base, sotto quota 84 dove aveva chiuso la seduta venerdì. Poco mosso il rendimento del bond italiano che resta a 3,5 punti base. Più elevato comunque del rendimento pari al 3,44% dell’Oat francese, che oggi è osservato speciale per il voto di fiducia al governo di Bayrou, che peraltro il mercato ha in parte già scontato che non verrà data. Lo spread Oat-Bund è a78,4 punti base mentre il differenziale Btp-Oat è a 5,3 punti.

