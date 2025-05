Spread Btp-Bund stabile a 98, rendimento torna sotto il 3,5%

agenzia

Scende al 3,488%, è la prima volta da febbraio

MILANO, 29 MAG – Chiusura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento dei titoli decennali italiani e tedeschi si è mantenuto sostanzialmente stabile a 98 punti base. In deciso calo invece i rendimenti, in scia ai deboli dato macro americani, che danno fiato alle scommesse per un taglio dei tassi. Quelli dei bond italiani sono scesi al 3,488%, in flessione di 4,5 punti base, per la prima volta dallo scorso febbraio sotto la soglia del 3,5%.

