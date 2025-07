Spunta ordigno bellico, area transennata ed evento spostato

agenzia

Accade a Isernia in località Ponte San Leonardo

ISERNIA, 25 LUG – Ripuliscono un tratto del fiume Sordo, a Isernia, e trovano un ordigno risalente, con molta probabilità, alla seconda guerra mondiale. Un rinvenimento casuale dei volontari dell’associazione ‘Preistoris’ che hanno chiamato i carabinieri facendo attivare l’iter previsto per tutelare la pubblica incolumità. La zona interessata, che ricade in località Ponte San Leonardo, è stata transennata e il sindaco, Pietro Castrataro, ha firmato un’ordinanza con decorrenza immediata, e fino e al termine delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi, per “l’interdizione dell’area delimitata tra Area verde, Area giochi e Area della Stazione di sollevamento compresa fra via Carlomagno, Ponte San Leonardo e Via delle Sorgenti con un raggio pari a 30 metri, a qualsiasi persona non autorizzata ai lavori di bonifica dell’ordigno in oggetto”. Ora si attende l’arrivo degli artificieri del Genio Guastatori di Foggia. L’associazione ‘Preistoris’ lavorava da giorni per consentire lo svolgimento di un evento ludico, stasera, proprio sull’area interdetta. Tale evento è stato spostato, per ragioni di sicurezza, nel centro storico della città.

