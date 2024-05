agenzia

La moneta unica guadagna lo 0,04%

ROMA, 22 MAG – Stabile l’euro in avvio di contrattazioni: è scambiato a 1,0858 dollari in aumento dello 0,04%. La moneta unica è trattata a 169,74 yen in rialzo dello 0,14%.

