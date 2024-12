Stadi: Abodi, ora cercheremo di concretizzare gli auspici

agenzia

'A gennaio portafoglio di opportunità per velocizzare processi'

MILANO, 12 DIC – “Sul tema degli stadi, nel mese di gennaio uscirà un portafoglio di opportunità con la concretezza necessaria per accompagnare e velocizzare questo processo di infrastrutturazione che viene spesso evocato”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, durante un incontro con la stampa a Milano. “Io ricordo di aver partecipato e di continuare a partecipare a incontri, convegni e via discorrendo nei quali celebriamo gli auspici. Adesso – ha concluso – cercheremo di concretizzare questi auspici”.

