Staffetta, prezzo benzina cala, self a 1,708 euro al litro

Benzina servito a 1,852 euro al litro

ROMA, 30 APR – Riprendono a scendere, dopo un giorno di pausa, i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei ribassi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Per la benzina – sottolinea Staffetta in una nota – siamo al livello più basso da inizio ottobre 2021, se si esclude il periodo settembre-dicembre 2022, caratterizzato dal taglio delle accise. Per il gasolio siamo invece in assoluto al livello più basso dall’8 gennaio 2022. La benzina self service si vende in media a 1,708 euro al litro (-2 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,703), il diesel self service a 1,602 euro al litro (-2, compagnie 1,606, pompe bianche 1,594). La benzina servito si vende a 1,852 euro al litro (-1, compagnie 1,892, pompe bianche 1,774), il diesel servito a 1,746 euro al litro (-3, compagnie 1,789, pompe bianche 1,665). Il Gpl servito è scambiato a 0,732 euro al litro (invariato, compagnie 0,741, pompe bianche 0,720), il metano servito a 1,481 euro al kg (-1, compagnie 1,480, pompe bianche 1,483), il Gnl a 1,386 euro/kg (+1, compagnie 1,392 euro/kg, pompe bianche 1,383 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,804 euro al litro (servito 2,072), gasolio self service a 1,708 euro al litro (servito 1,985), Gpl 0,854 euro/ al litro, metano 1,530 euro al kg, Gnl 1,474 euro al kg.

