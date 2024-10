Stampa Gb, Tas riduce a 18 mesi squalifica di Pogba

agenzia

Il francese in campo già nel 2025, un indizio sui suoi social

ROMA, 04 OTT – Potrebbe essere più vicino il ritorno in campo di Paul Pogba. Secondo quanto riferisce, in esclusiva, il sito del quotidiano britannico Daily Mail, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna avrebbe ridotto in appello da quattro anni a diciotto mesi la squalifica per doping inflitta al francese della Juventus. Il giocatore potrebbe così tornare ad allenarsi a gennaio 2025 e alle competizioni a marzo. In attesa di ufficialità, un indizio viene dai profili social di Pogba, che poco fa ha pubblicato una foto, senza commento, che ritrae gli scarpini. Segnale di un possibile imminente ritorno in campo.

