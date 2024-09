Starlink annuncia che bloccherà X in Brasile

agenzia

La società accetta di adeguarsi all'ordine della Corte Suprema

BRASILIA, 03 SET – La società di Internet satellitare Starlink, di cui è socio di maggioranza Elon Musk, ha annunciato che da oggi rispetterà l’ordine di bloccare il social network X (ex Twitter), acquistato nell’aprile 2022 dal tycoon statunitense. “In seguito all’ordine della scorsa settimana di Alexandre de Moraes (il giudice della Corte Suprema brasiliana, Stf) che ha congelato le finanze di Starlink e ci impedisce di condurre transazioni finanziarie in Brasile … stiamo rispettando l’ordine di bloccare l’accesso a X nel paese sudamericano” ha comunicato alle 16.47 orario brasiliano Starlink, con un post sul social network bloccato da venerdì scorso in Brasile. Nella sua decisione, giovedì scorso il giudice de Moraes aveva dato 5 giorni di tempo a tutti gli operatori Internet operanti in Brasile per bloccare X. Ieri il Primo Collegio della Corte suprema, composto oltre che da de Moraes da altri quattro giudici, ovvero Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia, aveva confermato l’ordene. Poco prima della scadenza, oggi alle 20.07 locali, Starlink si è dunque adeguata, sottolineando altresì di avere “avviato un procedimento legale presso la Corte Suprema brasiliana spiegando la grave illegalità di questo ordine e chiedendo alla Corte di scongelare i beni” della società.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA