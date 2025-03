Starlink: Ciriani, ‘nessun accordo concluso, solo interlocuzioni in corso’

agenzia

Roma, 13 mar Per quel che riguarda il piano ‘Italia a 1 giga’, “con riferimento alle aree più remote, il governo sta valutando con Starlink e altri operatori l’ipotesi di integrazione della tecnologia satellitare come complemento alle infrastrutture esistenti”. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rispondendo in Senato a una interrogazione del Pd.

“Nel caso specifico di Starlink, sono in corso delle interlocuzioni con alcune regioni italiane – del nord, del centro e del sud – per sperimentare la fornitura di un ‘servizio space-based’ rivolto ad aree remote o prive di infrastrutture terrestri. In ogni caso, si ribadisce che non sono stati firmati contratti nè sono stati conclusi accordi tra il governo italiano e la società Space X per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink per coprire le aree più remote del territorio”, ha chiarito Ciriani.

