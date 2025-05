Starlink: Nicita-Basso (Pd), ‘il chiodo fisso di Salvini sui treni era Musk?’

agenzia

Roma, 24 mag. “Apprendiamo da La Stampa che, dalle parti del Ministro Salvini, si starebbe pensando di fare un regalo a Starlink, l’azienda di Elon Musk, utilizzandola per la connettività dei treni e dei passeggeri. Con una battuta, si potrebbe dire che il vero chiodo fisso sui treni di cui il Ministro ci ha parlato in Aula fosse, in realtà, Musk”. Così in una nota i senatori dem Basso e Nicita.

“Battute a parte, occorrerebbe spiegare che la connettività mobile – sia per quanto riguarda la sicurezza dei treni in movimento, sia per la bigliettazione a bordo e la fruizione da parte dei passeggeri – è sempre stata garantita tramite frequenze mobili, sia direttamente gestite da RFI, sia attraverso contratti di capacità e ridondanza con gli operatori mobili. Le connessioni 5G, attualmente, offrono prestazioni superiori a quelle satellitari e, in ogni caso, le frequenze da utilizzare rientrano nella disponibilità del MEF e del MIMIT. Con tutti i ritardi che affliggono i treni e la rete ferroviaria, Salvini farebbe meglio a concentrarsi sulla risoluzione dei problemi, invece di ingegnarsi per regalare a Starlink contratti milionari per servizi meno efficienti rispetto a quelli già oggi disponibili”.

