Starmer annuncia nuove sanzioni Gb contro la Russia

Condanna raid su Kiev a G7, 'più pressioni su Putin per la pace'

LONDRA, 17 GIU – Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato nuove sanzioni britanniche contro la Russia a margine del vertice G7 in Canada e sullo sfondo degli ultimi raid di Mosca contro l’Ucraina condannati da Londra. L’ennesimo pacchetto – si legge sul sito del governo del Regno – prende di mira 4 individui, sei entità e una ventina di navi impegnate secondo il Regno nelle attività della cosiddetta flotta fantasma che aiuta la Russia a ricevere forniture in settori come “l’elettronica”. “Dobbiamo incrementare la pressione economica su Vladimir Putin” per spingerlo a “essere serio sulla pace”, le parole di Starmer.

