Starmer annuncia spese per difesa al 2,5% del Pil dal 2027

agenzia

Premier Gb in Parlamento, obiettivo 3% in prossima legislatura

LONDRA, 25 FEB – Le minacce che si addensano sull’Europa “ricadono storicamente sulle nostre spalle”. Lo ha detto il premier Keir Starmer alla Camera dei Comuni fissando nuove linee sulla difesa a tre anni “dalla vile invasione russa dell’Ucraina”, annunciando l’incremento delle spese per la Difesa al 2,5% “dal 2027” e aumenti successivi anno per anno. Spese destinate a toccare il 2,6% aggiungendo stanziamenti extra per l’intelligence. Starmer ha poi indicato l’obiettivo del 3% nella prossima legislatura (dopo il 2029) e ha incoraggiato anche gli alleati europei della Nato a fare lo stesso.

