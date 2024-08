Starmer, ‘non abbassiamo la guardia sui disordini’

agenzia

Il premier convoca per oggi terza riunione del comitato Cobra

LONDRA, 08 AGO – Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato ai media che non è tempo di “abbassare la guardia” o di “rilassarsi” rispetto alla minaccia di proteste violente dei gruppi dell’ultradestra dopo che la notte scorsa non c’è stata la temuta nuova ondata di disordini nel Regno Unito. Per questa ragione ha annunciato per oggi una nuova riunione del comitato per le emergenze Cobra, la terza da quando sono iniziati i ‘riots’ la settimana scorsa.

