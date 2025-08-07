Starmer, ‘primi migranti trattenuti per rimpatrio in Francia’

agenzia

Premier, 'non mi fermo davanti a nulla per proteggere i confini'

LONDRA, 07 AGO – “Abbiamo trattenuto i primi migranti illegali in base al nostro nuovo accordo prima di rimpatriarli in Francia”. Lo ha annunciato sul suo profilo X il premier laburista britannico Keir Starmer dopo l’entrata in vigore dell’intesa raggiunta col presidente francese Emmanuel Macron che prevede lo schema “uno contro uno” sui respingimenti. L’impegno è quello di trattenere e trasferire in Francia ogni “clandestino” giunto sulle coste inglesi a bordo di una piccola imbarcazione e, in cambio di ognuno di questi, le autorità britanniche accoglieranno un richiedente asilo accampato oltre Manica che ha superato i controlli di sicurezza e idoneità, oltre ad avere familiari in grado di sostenerlo nel Regno Unito.