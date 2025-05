Starmer, Putin deve pagare per il suo rifiuto della pace

agenzia

'Intollerabile la sua tattica di tergiversare e temporeggiare'

ROMA, 16 MAG – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin deve “pagare il prezzo per il suo rifiuto di fare la pace” con l’Ucraina, in vista del vertice della Comunità politica europea in Albania . “La tattica di Putin di tergiversare e temporeggiare, mentre continua a uccidere e a causare spargimenti di sangue in tutta l’Ucraina, è intollerabile”, ha affermato Starmer in una dichiarazione prima del vertice, che si terrà il giorno in cui dovrebbero svolgersi in Turchia i colloqui tra funzionari russi e ucraini.

