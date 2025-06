Starmer rafforza linea anti-Russia, ‘prepararsi alla guerra’

agenzia

Premier rivede strategia difesa Gb, nuovi sottomarini nucleari

LONDRA, 02 GIU – Il Regno Unito formalizza la preannunciata revisione della sua strategia militare e di difesa rivolgendola in primis verso “la minaccia” attribuita a Mosca per essere “pronto” a un ipotetico scenario di guerra. Lo ha detto il premier Keir Starmer, illustrandola in Scozia, sede della base di sommergibili che rappresentano oggi l’intero deterrente nucleare britannico: “Se vogliamo scoraggiare un conflitto, il miglior modo è prepararsi a un conflitto”. Previsti fra l’altro negli anni 12 nuovi sottomarini a propulsione atomica, investimenti miliardari in munizioni e un comando per il coordinamento di cyberattacchi anti Russia e Cina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA