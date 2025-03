Starmer, ‘serve azione collettiva europea per l’Ucraina’

agenzia

Premier Gb parla tramite lo staff, 'sostegno incrollabile a Kiev

LONDRA, 28 FEB – Il Regno Unito resta impegnato a “far progredire un’azione europea per l’Ucraina” in nome del “nostro sostegno collettivo incrollabile” a Kiev “per il raggiungimento di una pace giusta e duratura che garantisca la sovranità e la sicurezza future” ucraine. Così l’ufficio del primo ministro britannico Keir Starmer in una prima reazione allo scontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Reazione affidata peraltro – alla vigilia del vertice paneuropeo di Londra di domenica – a una nota del suo staff e non a una dichiarazione diretta sull’accaduto, al contrario di quanto fatto da tutti gli altri maggiori leader occidentali.

