Starmer, sull’Ucraina la Nato non cambia posizione

agenzia

Anche se nel documento di oggi non c'è la condanna della Russia

LONDRA, 25 GIU – L’assenza di una condanna della Russia nel documento finale odierno del vertice Nato, non significa che la posizione di sostegno dell’Alleanza all’Ucraina “sia cambiata”. Lo ha affermato il premier britannico Keir Starmer nella sua conferenza stampa del dopo summit. Starmer sostenendo di aver colto nei suoi contatti con gli altri leader “una vera determinazione” a rinnovare le pressioni su Vladimir Putin per un “cessate il fuoco senza condizioni”. “Il presidente Zelensky ha indicato da molte settimane la sua volontà” al riguardo, “ora è tempo che Putin, il quale mena il can per l’aia, si presenti al tavolo” negoziale.

