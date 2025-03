Statuette e oro, Trump trasforma Studio Ovale in galleria dorata

agenzia

Stile alla Casa Bianca simile a residenza di Mar-a-Lago

ROMA, 16 MAR – Mentre lavora per rimodellare radicalmente il governo federale, Donald Trump è anche impegnato a trasformare un altro aspetto della presidenza: l’arredamento dello Studio Ovale. A quasi 8 settimane dal suo ritorno in carica, Trump ha triplicato il numero di dipinti appesi alle pareti dell’ufficio. Mensole e superfici sono adornate con bandiere, statue e ornamenti. In linea con lo stile a cui ha aderito per decenni, c’è oro ovunque: nuove statuette in vermeil dorato sulla mensola del camino, aquile dorate sui tavolini laterali, specchi dorati in stile rococò sulle porte e, incastonati nei frontoni sopra le porte, minuscoli cherubini dorati spediti da Mar-a-Lago. Persino il telecomando della tv in fondo al corridoio è avvolto nell’oro. Tutto ciò rende la Casa Bianca sempre più simile alla casa di Trump nel sud della Florida. Tra l’altro, a breve, dovrebbero iniziare i lavori per rinnovare il Rose Garden pavimentando l’erba e trasformandola in un’area salotto in stile patio, molto simile a quella in cui tiene corte a Mar-a-Lago. Sul South Lawn, il presidente spera di costruire una nuova sala da ballo per ospitare cene di Stato, modellata su quella di Mar-a-Lago, che a sua volta è stata ispirata dalla Galleria degli Specchi di Versailles: ha esaminato diversi progetti da gennaio, mostrandoli ai visitatori e apportando modifiche. “Arredare mi fa scorrere l’entusiasmo nelle vene”, ha detto Trump di recente a The Spectator in merito alle prospettate ristrutturazioni. “Ma sarà bellissimo”.

