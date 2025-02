Stellantis, a Mirafiori partono i lavori per la 500 ibrida

agenzia

A maggio i primi prototipi

TORINO, 27 FEB – Inizieranno ad aprile nella Carrozzeria di Mirafiori, a Torino, i lavori per l’avvio della produzione della nuova 500 ibrida prevista a novembre. L’obiettivo – spiega Stellantis – è costruire i primi prototipi già nel mese di maggio e iniziare così le attività sviluppo propedeutiche alla messa in produzione. Lo stabilimento si fermerà nel mese di aprile, quando saranno effettuati gli interventi di installazione delle nuove attrezzature e le verifiche impiantistiche. L’attività produttiva della 500 elettrica proseguirà nell’intero mese di marzo e riprenderà a maggio. I lavori nello stabilimento piemontese – sottolinea Stellantis – rientrano nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, che pone il nostro Paese al centro delle strategie del gruppo, attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione dei dipendenti.

