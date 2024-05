agenzia

Martedì il titolo ha perso il 10%

MILANO, 02 MAG – Ancora un calo per Stellantis in Borsa. Dopo il crollo del -10% di martedì in scia ai conti con la lente sui margini, il titolo a Piazza Affari cede il 3,8% a 20,12 euro.

