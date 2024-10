Stellantis: Appendino, ‘venerdì in piazza per difendere lavoratori, Lega scelga piazza giusta’

agenzia

Roma, 16 ott. “In questa mozione vi chiediamo di redigere un accordo quadro sul settore automotive che coinvolga anche la filiera e tuteli l’occupazione; di rendere permanente il tavolo automotive e spostarlo presso la presidenza del Consiglio dei ministri; di condizionare i finanziamenti pubblici alla tutela di posti di lavoro stabili e al ritorno delle produzioni in Italia; di varare urgentemente nuovi ammortizzatori sociali. E servirebbe un impegno unitario della politica tutta, che dovrebbe mostrarsi compatta alla manifestazione di venerdì indetta dai sindacati. Noi ci saremo, il Movimento 5 Stelle sarà al fianco di quei lavoratori e quelle lavoratrici”. Così la vicepresidente M5s Chiara Appendino intervenendo alla Camera.