Stellantis: Bonelli, ‘rifiuto Elkann arrogante e offensivo’

agenzia

Roma, 30 ott. “Il rifiuto di Elkann di essere audito in parlamento è un atto di arroganza e di offesa ad un’istituzione democratica che rappresenta gli italiani. L’Italia, in termini economici, ha dato molto in questi anni alla Fiat prima, poi a Fca e infine Stellantis, erogando all’azienda contributi pubblici per un totale di 7,6 mld di €. Il parlamento italiano non può essere trattato da Elkann come un fastidio o una perdita di tempo. Noi vogliamo conoscere qual è il Piano industriale di Stellantis nel nostro Paese perché ad oggi vediamo solo licenziamenti, cassa integrazione e delocalizzazione degli impianti in aree extra Ue. Il Presidente di Stellantis deve delle scuse al parlamento per questo rifiuto che lo ribadisco è offensivo e arrogante”. Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA