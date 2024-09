Stellantis: Calenda, ‘azienda che offre Maserati insulto e dimostrazione che è allo sbando’

agenzia

Roma, 11 set. “Stellantis che offre Maserati a prezzi speciali agli operai in cassa integrazione rappresenta non solo un insulto ma anche la dimostrazione che è un’azienda allo sbando e che Maserati versa in condizioni pietose. Ora basta. Meloni deve convocare Elkann e Tavares a Palazzo Chigi”. Lo scrive sui social Carlo Calenda, leader di Azione, in riferimento all’articolo del Corriere della sera in cui si riporta una mail di Stellantis in cui si dice che da settembre verranno date delle condizioni speciali ai colleghi per acquistare le nuove Maserati.

