Stellantis: Calenda, ‘dalle opposizioni un piano industriale, al governo non importa nulla?’

agenzia

Roma, 18 ott Su Stellantis, quella presentata dalle opposizioni “non è una mozione e basta. E’ un dettagliatissimo piano industriale per l’automotive. Ci piacerebbe avere una interlocuzione con il governo, che dovrebbe essere unito alle opposizioni, che non sono una controparte. E invece sembra non importargli niente”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione su Stellantis.

