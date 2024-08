Stellantis: Calenda, ‘non dice il vero, non c’è chiarezza sul piano per l’Italia’

agenzia

Roma, 23 ago “Stellantis non dice il vero. Non c’è alcuna chiarezza sul piano per l’Italia. Ci aspettiamo che (finalmente) Elkann risponda alla convocazione della commissione del Parlamento e venga a spiegare i piani del gruppo per il nostro Paese. Fino ad oggi, tutte le promesse e garanzie da Magneti Marelli alla produzione di veicoli si sono rivelate completamente aleatorie”. Lo scrive sui social Carlo Calenda.

