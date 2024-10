agenzia

Roma, 18 ott “Giorgetti in Parlamento non ha nominato Stellantis, ha detto che con questa legge di Bilancio gli operai devono essere felici. Credo che sia da irresponsabili offrire una illusione a chi è in cassa integrazione”. Lo ha detto Giuseppe Conte a L’aria che tira.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA