Stellantis: Conte, ‘governo chiami azienda a chiarire piano per l’Italia’

agenzia

Roma, 18 ott “E’ assolutamente necessario che il governo chiami Stellantis a chiarire le strategie e il piano per l’Italia, perchè quello che abbiamo capito ascoltando Tavares in Parlamento è che non hanno assolutamente nessun progetto per l’Italia, nessuna idea chiara che non siano gli incentivi”. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine della manifestazione su Stellantis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA