Stellantis: Conte, ‘Meloni per più soldi in armi, per noi governo serio lotta contro crisi’

agenzia

Roma, 17 feb. “Una crisi industriale senza precedenti, per la quale il governo non ha soluzioni, non ha risposte. Questa mattina davanti ai cancelli degli stabilimenti Stellantis di Melfi ho incontrato lavoratori e lavoratrici, molti dei quali in cassa integrazione e senza prospettive, che chiedono solo di poter lavorare e invece sono costretti a recarsi in fabbrica un paio di volte al mese, se va bene. Meloni si è battuta in Europa per spendere più soldi in armi, noi diciamo che un Governo serio lotta per investimenti seri su rilancio industriale e contrasto a carobollette e carovita”. Così Giuseppe Conte in un post su Instagram sulla visita oggi allo stabilimento Stellantis a Melfi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA