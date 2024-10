agenzia

Roma, 18 ott “Oggi per tantissimi operai di Stellantis in tutta Italia non abbiamo nessuna certezza, abbiamo ascoltato Tavares in Parlamento e non ci ha offerto nessuna prospettiva futura. Senza incentivi cospicui loro non vanno avanti e smantellano in Italia”. Lo ha detto Giuseppe Conte a L’aria che tira.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA