Stellantis: Conte, ‘prospettato declino irreversibile, Elkann venga a riferire’**

Roma, 30 ott. “Abbiamo avuto in audizione l’amministratore delegato di Stellantis. Facendo una sintesi, almeno io personalmente, ho avvertito quasi di essere di fronte per toni e contenuti a un commissario liquidatore. Quello che veramente crea allarme in un contesto difficile e molto critico è che non abbiamo avuto dispiegata nessuna reale strategia imprenditoriale, nessun piano industriale concreto, nessun rispetto degli impegni presi”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, durante l’audizione dei sindacati in Commissione sul dossier Stellantis.