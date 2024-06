Stellantis, dazi Cina? ‘No a misure che frammentano’

agenzia

'Non scoraggeranno strategia con Leapmotor in Europa'

DETROIT, 12 GIU – “In quanto azienda globale, Stellantis crede nella concorrenza libera e leale in un ambiente commerciale mondiale e non sostiene misure che contribuiscono alla frammentazione del mondo”. Lo afferma l’azienda. “Stellantis è agile nell’adattarsi e nel trarre vantaggio da qualsiasi scenario – spiega – e l’annuncio di oggi delle tariffe non scoraggerà la nostra strategia complessiva nei confronti di Leapmotor in Europa, poiché abbiamo tenuto conto di questo potenziale sviluppo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA