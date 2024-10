Stellantis: Fim, in terzo trim. tutti stabilimenti Italia in rosso, mai successo**

agenzia

Roma, 2 ott. – Nei primi nove mesi del 2024 tutti gli stabilimenti italiani di Stellantis sono – sul fronte produzione – “in profondo rosso, e non era mai successo”. Lo denuncia il segretario generale Fim Cisl Ferdinando Uliano presentando il rapporto periodico da cui emerge come da gennaio a settembre la produzione italiana del gruppo segna -31% sullo stesso periodo del 2023 con 387 600 veicoli, fra auto (-40,7%) e veicoli commerciali (-10,2%). Fra luglio e settembre sono in negativo “anche gli stabilimenti di Pomigliano e di Atessa che nei primi due trimestri erano in positivo. E se proiettiamo questo dato con le richieste di cig come quella comunicata a Mirafiori, possiamo pensare che la situazione della produzione 2024 sarà inferiore a 500 mila con le auto sotto quota 300 mila” mentre lo scorso anno la produzione globale nel nostro paese era stata di 751 mila.