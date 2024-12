Stellantis: Fratoianni, ‘400 a casa a Pomigliano e Meloni inerte’

agenzia

Roma, 5 dic. “Il disastro Stellantis travolge anche i lavoratori dell’indotto: domani arriveranno le lettere di licenziamento per 400 lavoratori di Trasnova, che lavora a Pomigliano per conto del gruppo. Già lunedì al presidio dei lavoratori erano andati i parlamentari di Avs per incontrarli, e nelle ore successive si erano attivati ma finora i nostri sforzi non hanno avuto alcun esito”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“L’arroganza dei padroncini è diventata intollerabile. – prosegue su Facebook il leader di SI – : staccano dividendi da favola a fine anno, mentre lasciano i lavoratori in braghe di tela. Perché quel che gli interessa non è produrre auto, ma accumulare ricchezza. Non si può andare avanti così – conclude Fratoianni – e vorrei che lo sapesse Elkann ma anche il governo Meloni, sempre più inerte su questo fronte”.

