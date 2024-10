Stellantis: Fratoianni, ‘Elkann si è rivolto a Parlamento in modo inaccettabile’

agenzia

Roma, 30 ott. “Il presidente di Stellantis Elkann ci ha fatto sapere che aspetta di andare a palazzo Chigi, ma questo è il Parlamento, è un’altra cosa. Rivolgersi così al Parlamento è francamente inaccettabile, dobbiamo dirlo con chiarezza. Ho avuto modo ieri di apprezzare le parole del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che non solo hanno rinnovato questo invito a presentarsi in questo palazzo ma stigmatizzato un comportamento che rischia di configurarsi molto grave”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervenendo in commissione Attività produttive a Montecitorio durante l’audizione dei sindacati del gruppo Stellantis.

“La situazione è potenzialmente drammatica per il sistema industriale di questo Paese. Noi dobbiamo provare a mettere in fila le responsabilità che oggi – prosegue il leader di Sinistra italiana – collocano questo Paese in una condizione sempre più condannata a una potenziale obsolescenza delle nostre filiere produttive. Una è quella dell’azienda: manca un piano industriale credibile e siamo di fronte da parte di questa azienda ad un atteggiamento sostanzialmente parassitario rispetto all’uso delle risorse pubbliche, alla sua incapacità o alla sua non volontà di restituirne come dovrebbe, in termini occupazionali, di produzione, di ricerca e di prospettiva al Paese gli interessi”.